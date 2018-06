OSSERVATORE MONDIALE – “ È un grande evento – ha detto a Sky l’allenatore rossonero – andiamo a vedere un paio di partite, poi torniamo. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Oggi partiamo per vedere qualche giocatore”. Dopo il viaggio in Russia, per Gattuso inizieranno le vacanze: due settimane prima di cominciare a programmare la ripresa stagionale fissata al 9 luglio con il raduno a Milanello. “Ho il dover di preparare al meglio la stagione. Bisogna farlo con grande entusiasmo. Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi si riprenderà con grande voglia. Speriamo di fare una grande stagione”.

TEMPISTICHE DIVERSE – Intanto prosegue il conto alla rovescia in vista del verdetto Uefa atteso per il 19 giugno. Si moltiplicano gli scenari di imminenti ingressi nella struttura proprietaria del Milan. Da un socio italiano pronto a investire 50 milioni a una garanzia bancaria di 150 milioni per anticipare l'ingresso di un nuovo azionista di minoranza. Situazioni che potrebbero concretizzarsi in qualche modo già prima del 19 giugno. Secondo altre ricostruzioni, invece, i movimenti sarebbero rimandati in una fase successiva ai verdetti di Uefa e Tas. E soprattutto dopo la definizione del rapporto tra Yonghong Li ed Elliott, legato ai versamenti degli aumenti di capitale del proprietario cinese. Alcuni gruppi stanno studiando il dossier – i tentativi più concreti sembrano quelli dell'imprenditore americano Ross e di un altro gruppo Usa interessato – ma le trattative non sono ancora in una fase avanzata.

Continua la fase di studio del Milan sul mercato in attesa delle decisioni di Uefa e Tas di Losanna tra metà e fine giugno. I dirigenti rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e continuano a monitorare il mercato. Lo dimostra anche la missione “mondiale” di Rino Gattuso e del ds Mirabelli che sono partiti in direzione Russia per andare a visionare alcune partite della competizione iridata.