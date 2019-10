Yonghong Li in mezzo

Continua il botta e risposta tra vecchio e nuovo Milan dopo la frase di Ivan Gazidis pronunciata durante la presentazione di Stefano Pioli, quando l’ad rossonero ha ricordato che il club ha rischiato di finire in Serie D con riferimento alle vicissitudini economiche degli ultimi anni. Questa mattina è intervenuto Adriano Galliani all’indomani della durissima replica di Berlusconi al manager sudafricano: “Sono frasi che è meglio non dire oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice”, ha detto l’ex presidente rossonero ieri pomeriggio al termine della partita del Monza con l’AlbinoLeffe.

Galliani, che giovedì scorso è intervenuto per raffreddare la polemica dopo un attacco di suo figlio Gianluca a Gazidis ed Elliott, ha ricordato il passaggio di proprietà di aprile 2017 scaricando ogni responsabilità su Yonghong Li di fronte a una domanda sulla sortita di Berlusconi: “Io ho rispetto di tutto – le sue parole a Radio Anch’io lo Sport – ma nessuno ha mai fatto notare che abbiamo venduto il Milan a un signore cinese, Yonghong Li, che si è fatto prestare dei soldi dal gruppo Elliott che ha avuto i soldi in garanzia, solo riscuotendo il pegno. Noi avremmo iscritto il Milan al campionato e partecipato all’Europa League. La forte risposta del presidente Berlusconi è stata chiara: noi non abbiamo venduto a Elliott”. Un modo per attutire l’attrito tra Berlusconi ed Elliott utilizzando il cuscinetto di Yonghong Li, l’acquirente che è stato scelto proprio da Fininvest per perfezionare la cessione del Milan, tra numerosi dubbi fin dall’inizio dell’operazione. “A malincuore lo abbiamo ceduto, siamo stati costretti a farlo – prosegue Galliani – le scelte sono sempre difficili da fare. Speriamo che questi manager riportino il Milan ai fasti di qualche anno fa”.

Giusto costruire un nuovo stadio

Galliani ribadisce il suo favore alla costruzione di un nuovo stadio a Milano da parte di Inter e Milan con conseguente abbattimento di San Siro: “Il secondo anello copre la visibilità della parte migliore del primo anello. L’attuale impianto non può essere ristrutturato. Mi sfuggono questi ragionamenti: un San Siro a 50 metri da quello attuale è corretto: non capisco queste lacrime per avere uno stadio meraviglioso a 50 metri da quello attuale. Sempre San Siro è”.