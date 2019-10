MILANO – Adriano Galliani, attuale ad del Monza ed ex plenipotenziario del Milan berlusconiano, dopo la vittoria dei brianzoli contro la Juventus Under 23 nel campionato di serie C ha attaccato frontalmente in un’intervista a RaiSport il partito sempre più folto di chi non vuole la demolizione del Meazza e la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro. Galliani considera necessario scegliere in tempi rapidi il progetto vincente tra i due rimasti in corsa, senza veti o bocciature nel percorso di approvazione del Comune di Milano: “In qualsiasi città del mondo due gruppi stranieri pronti a investire un miliardo e 200 milioni sarebbero i benvenuti. È una grande occasione per Milano. Il Meazza non può più essere ristrutturato, è già stato fatto in tre fasi storiche diverse. Serve uno stadio nuovo”. Netta, in ambito calcistico, anche la presa di posizione a favore di Giampaolo, in discussione per il difficile avvio di campionato sulla panchina rossonera: “Lo volevo come allenatore nella mia ultima fase da dirigente al Milan, poi arrivò Montella. Non ho cambiato idea, Giampaolo è bravo e merita di continuare”.

Fonte