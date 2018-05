I cori e gli applausi di tutto lo stadio per Rino Gattuso, già al 26′ del secondo tempo dell’ultima partita di campionato stravinta, raccontano nel migliore dei modi il successo dell’allenatore del Milan, che in poco più di 5 mesi ha saputo ricreare un entusiasmo spento e ha ottenuto un risultato nient’affatto scontato, quando raccolse la squadra da Montella alla fine dello scorso novembre: sesto posto della qualificazione diretta all’Europa League e rendimento da zona Champions. La curva Sud ha accomunato nella festa l’Ad Fassone e il Ds Mirabelli, con un chilometrico striscione assolutivo. Malgrado la netta sconfitta, anche la Fiorentina di Pioli può archiviare con orgoglio la stagione più dura: dopo la tragedia del capitano Astori, il suo è stato un campionato spesso scintillante, in particolare con Chiesa in vetrina.

LA FANTASIA DI ÇALA – Dovendo in teoria vincere per difendere il sesto posto dall’attacco dell’Atalanta, il Milan ha avuto l’approccio più deciso alla partita: aggressivo negli anticipi a centrocampo e pronto a trascinare avanti il pallone con le percussioni di Kessié e le veroniche di Bonaventura, ha innescato subito l’inedito tridente nato dall’assenza per infortunio di Suso: Cutrone ala destra pronta a trasformarsi in seconda punta, Kalinic centravanti votato alle sponde, Çalhanoglu fantasista capace di alternare le conversioni da sinistra al cross o al tiro. La teoria si è fatta presto pratica, anche se la Fiorentina, resa spensierata dall’assenza di assilli di classifica, non era affatto arrendevole, col sistema a fisarmonica di Pioli, in cui diventavano sfumature i passaggi dalla difesa a 4 a quella a 3. Cutrone ha fatto le prove da rapace già all’8′, quando Bonaventura ha imbeccato Kessié, Hugo ne ha spezzato la fuga in scivolata e sull’uscita di Sportiello il pallone è arrivato appunto a Cutrone: scentrato il suo destro in diagonale. Poi Kalinic ha sparato di sinistro dal limite, con respinta di Sportiello, e Kessié ha chiuso una cavalcata con un destro alto. Sembravano davvero le premesse al gol milanista.

PROVA DI FORZA – Invece è bastato il primo vistoso errore in palleggio a centrocampo – un paio, meno costosi, li avevano già commessi Locatelli e Cutrone – per innescare l’azione del vantaggio della Fiorentina. E’ stato Bonucci a lasciarsi soffiare da Dabo il pallone che Chiesa ha afferrato con tempismo, tagliando il campo in velocità e offrendo a Simeone, scattato alle spalle del torpido Rodriguez, l’assist per il perfetto pallonetto sull’uscita di Donnarumma. Troppo concentrato era però il Milan per restare sul colpo e troppo ispirato Çalhanoglu. Il pareggio è arrivato immediatamente: entrata dura di Pezzella su Kalinic al limite dell’area e punizione che il turco ha sfruttato secondo curriculum, facendo rimbalzare il pallone davanti a Sportiello con un perfido destro liftato. Il Milan ha spinto ancora per cercare il bis. Lo ha sfiorato con Kessié, che si è allungato il pallone sull’ennesima felice imbucata di Bonaventura e si è scontrato con Sportiello in uscita bassa: il portiere sarebbe poi stato costretto alla resa nell’intervallo. Dopo due episodi rilevanti – la sostituzione dell’infortunato Vitor Hugo con Oliveira e l’ammonizione di Çalhanoglu per simulazione – è stato ancora il numero 10 del Milan a inventare il gol, spostandosi a destra per l’occasione. La sua sterzata improvvisa sull’impacciato Oliveira, centrale difensivo un po’ improvvisato ma a disagio nello specifico anche da terzino, è stata propedeutica al cross basso dal fondo: Cutrone lo ha fiutato e di testa in tuffo, bruciando Pezzella, ha segnato il 2-1. Il tempo si è chiuso con un nuovo avvertimento: il pronto destro di Cutrone, a lato, su sponda di Kalinic.

RIPRESA IN FESTA – Non è un caso che gli stessi tre interpreti del tridente milanista abbiano confezionato il terzo gol all’inizio della ripresa, ma non è un caso nemmeno che l’evento sia scaturito anche dai guai fisici della difesa della Fiorentina, già riveduta e corretta per l’infortunio di Hugo e ulteriormente modificata nell’intervallo. Pioli è stato infatti obbligato a sostituire il portiere Sportiello con Dragowski e il centrale Pezzella con Gaspar: ne è nato il quartetto Gaspar- Milenkovic-Oliveira- Biraghi. Il cross del crollo è partito da sinistra, dal piede di Çalhanoglu, la schiacciata di testa è stata di Cutrone mal sorvegliato da Biraghi e il tap-in in scivolata, sulla parata in tuffo di Dragowski, lo ha firmato Kalinic. Del gol della staffa si è fatto carico con un rasoterra in corsa sul primo palo Cutrone, invitato al tiro ancora da Çalhanoglu, ma la sbadataggine del portiere di riserva della Fiorentina è parsa evidente. A quel punto, con oltre mezz’ora di passerella a disposizione, il pubblico milanista ha potuto congedarsi festosamente dalla squadra e quasi per forza d’inerzia è arrivato il quinto gol: di Bonaventura, dopo serpentina e destro rasoterra cui si è goffamente opposto Dragowski.

SILVA MALINCONICO – E’ indicativo l’elenco dei festeggiati, a parte gli ovvii Çalhanoglu e Bonaventura. Cutrone, che ha segnato ancora di testa, ma in fuorigioco, chiude magnificamente il campionato del suo lancio: con 10 gol è il capocannoniere della squadra e la standing ovation al momento della staffetta con Silva è eloquente. Perfino Kalinic, in genere inviso alla folla, è stato applaudito, anche se difficilmente questo gli basterà a evitare l’addio. Invece il destino di Donnarumma, che ha fatto sostanzialmente lo spettatore, verrà scritto nelle prossime settimane. Quello di Silva, vicino alla cessione, è in linea col malinconico fallimento di un talento ancora immaturo: non è riuscito a segnare, sparando sul portiere avversario, e spera nel Mondiale per rifarsi. Il debutto nel finale del Primavera Torrasi indica per ora un’altra strada, che porta ai talenti fabbricati in casa.

MILAN 23’ pt Çalhanoglu, 42’ pt Cutrone, 5’ st Kalinic, 14’ st Cutrone, 31’ st Bonaventura

FIORENTINA 20’ pt Simeone

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma – Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez – Kessié, Locatelli, Bonaventura (40’ st Torrasi) – Cutrone (25’ st André Silva), Kalinic (33’ st Antonelli), Çalhanoglu.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello (1’ st Dragowski) – Milenkovic, Pezzella (1’ st Gaspar), Vitor Hugo (29’ pt Oliveira), Biraghi – Cristoforo, Dabo – Benassi, Saponara, Chiesa – Simeone.

ARBITRO: Fabbri

NOTE: Ammoniti Pezzella, Kessié. Spettatori 56.968, incasso 1.503.764,89 euro.