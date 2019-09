Pasticcio Calhanoglu, Pulgar infallibile dal dischetto

– Il Diavolo sprofonda, magari non all’inferno, ma ci siamo vicini. La squadra rossonera incassa la quarta sconfitta su sei gare in campionato e stavolta il ko arriva dopo una prestazione modesta, priva di idee e schemi. Merito anche di una straripante Fiorentina che passeggia a San Siro fornendo una prova di forza e infilando il secondo successo di fila. Nel primo tempo apre un rigore di Pulgar; nella ripresa arrotondano Castrovilli e un super Ribery, dopo che Donnarumma aveva parato un rigore a Chiesa. Leao realizza il classico gol della bandiera che non placa però la dura contestazione del Meazza a squadra, tecnico e dirigenza.

4-3-3 per Giampaolo che davanti schiera Suso, Piatek e Leao. A centrocampo Kessie, Bennacer e Calhanoglu. Calabria e Hernandez esterni con Musacchio e Romagnoli al centro della difesa. Montella risponde col 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco, Lirola e Dalbert esterni e Pulgar, Badelj e Castrovilli in mezzo al campo. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres. Dopo due tentativi da fuori di Calabria da una parte e di Dalbert dall’altra, all’11’ viola pericolosi: Ribery pesca Chiesa che entra in area e conclude col destro. Respinge Donnarumma con la testa in modo fortunoso. Ma è il preludio al vantaggio dei toscani che arriva un minuto dopo quando Calhanoglu pasticcia e si fa rubare palla, Ribery penetra in area con una magia e impegna Donnarumma; la sfera resta viva, Chiesa la conquista e Bennacer lo stende. Rigore netto che lo specialista e infallibile Pulgar non sbaglia portando avanti la Fiorentina.

Timida reazione rossonera

Il Milan sembra sotto shock, fatica a uscire dalla sua metà campo anche perché gli ospiti giocano davvero bene. Poi i viola si prendono una pausa e allora i rossoneri riescono ad affacciarsi dalle parti di Dragowski, come al 23′ quando Suso conclude col sinistro e il portiere alza la sfera in angolo. Al 28′ la Fiorentina fa 2-0 con Castrovilli, ma l’autore dell’assist, Chiesa, è in offside. Poco dopo bravo Leao che serve a sinistra Calhanoglu, cross basso e sempre Leao non riesce a deviare in porta. Un tiro sul fondo di Pulgar e una parata di Dragowski su un tiro centrale di Calhanoglu, chiudono il primo tempo.

Castrovilli raddoppia, Chiesa sbaglia

A inizio ripresa Giampaolo leva Kessie per inserire Krunic. Ma piove sul bagnato in casa Milan quando al minuto 53′ Musacchio viene espulso per un brutto intervento ai danni di Ribery che Giacomelli punisce dopo aver visionato il Var. Il tecnico rossonero corre ai ripari levando Piatek per Duarte con San Siro che fischia. Intanto la Fiorentina prende ancora più forza e Pulgar impegna Donnarumma mentre al 66′ arriva lo 0-2: Chiesa va al cross dalla destra, Donnarumma respinge corto e Castrovilli tutto solo insacca da due passi. Una manciata di minuti dopo il solito Bennacer stende in area proprio Castrovilli: altro rigore che stavolta vuole battere Chiesa, ma Donnarumma para.

Super Ribery, inutile il bel gol di Leao

Al 76′ ci prova Ribery ma Duarte lo mura in angolo. L’appuntamento con il gol è solo rimandato di due minuti per il francese: iniziativa di Chiesa, palla al limite a Ribery che dal sinistro se la mette sul destro e con un rasoterra batte Donnarumma sul primo palo. Anche il pubblico rossonero omaggia il fuoriclasse ex Bayern. L’amarezza per una sconfitta netta viene mitigata dallo splendido primo gol con il Milan di Leao al minuto 81: un’azione personale con dribbling, penetrazione in area e bel sinistro sul secondo palo. La partita in pratica finisce qui e dopo 5′ di recupero piovono fischi sulla squadra di Giampaolo.

Milan-Fiorentina 1-3 (0-1)

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie (1′ st Krunic), Biglia, Calhanoglu; Suso (34′ st Castillejo), Piatek (12′ st Duarte), Leao (90 A. Donnarumma, 12 Conti, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 20 Biglia, 5 Bonaventura, 39 Paquetà, 11 Borini, 18 Rebic) All.: Giampaolo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (34′ st Benassi), Dalbert; Chiesa (39′ st Boateng), Ribery (44’st Ghezzal) (1 Terracciano, 6 Ranieri, 23 Venuti, 15 Cristoforo, 17 Ceccherini, 27 Zurkowski, 11 Sottil, 28 Vlahovic, 93 Terzic) All: Montella

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Reti: nel pt 13′ Pulgar (rig.); nel st 21′ Castrovilli, 33′ Ribery, 35′ Leao

Angoli: 6-4 per la Fiorentina

Recupero: 1′ e 5′

Espulso: Musacchio al 10′ st

Ammoniti: Bennacer, Milenkovic, Pezzella, Calabria, Lirola, Benassi per gioco falloso

Spettatori: 48.367 spettatori per 1.334.048,85 euro di incasso