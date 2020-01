Robinson, mistero visite mediche

Finale con il giallo per il mercato di gennaio del Milan. È saltato all’ultimo momento l’acquisto del terzino anglo-americano Antonee Robinson dal Wigan, operazione imbastita per regalare a Pioli un sostituto di Ricardo Rodriguez ceduto al Psv Eindhoven. Una partenza che ha lasciato scoperta la casella di vice Theo Hernandez. Per questo motivo, prima del gong la dirigenza rossonera ha deciso di richiamare Laxalt dal prestito al Torino.

Robinson era atterrato a Milano questa mattina e aveva già sostenuto le visite mediche. I test sembravano avere dato esito positivo perché la tappa successiva della giornata milanese del giocatore era stata Casa Milan per la firma sul contratto. A quel punto la trattativa si è arenata, il giocatore ha lasciato la sede rossonera ed è tornato in Inghilterra. Cosa è successo? In un primo momento la spiegazione più accreditata è stata quella di un mancato accordo tra Milan e Wigan sulle condizioni che avrebbero dovuto trasformare il diritto di riscatto in obbligo. Ma poco dopo è stato il club inglese a fornire la motivazione ufficiale: “Il nazionale americano aveva raggiunto Milano dopo che Milan e Wigan avevano raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo giovedì sera. Il giocatore aveva sostenuto le visite mediche ma sono stati richiesti ulteriori approfondimenti che avrebbero richiesto altre 72 ore di tempo. Quindi non sarebbe stato possibile ratificare il trasferimento prima del termine della sessione di mercato italiana fissata alle 20”.

Il ritorno di Laxalt

Il Milan così ha ripiegato su Diego Laxalt, richiamato dal Torino, il club al quale era stato girato in prestito la scorsa estate. “Ac Milan comunica il rientro anticipato dal prestito”, si legge nel comunicato ufficiale della società rossonera che annuncia il ritorno dell’uruguaiano. Nessun problema invece per la definizione dell’arrivo del giovane belga Alexis Saelemaekers, prelevato dall’Anderlecht per aumentare le alternative a disposizione di Pioli sulla fascia destra a centrocampo.