MILANO – Conferme dalla Francia su un tentativo del Milan per Radamel Falcao Garcia, il profilo di centravanti di livello internazionale che il club rossonero insegue fin dalla scorsa estate quando ha finito per disperdere le sue risorse economiche negli acquisti di André Silva e Kalinic.



FINE COL MONACO – Lo scrive l’Equipe che certifica la fine del rapporto tra il centravanti colombiano e il Monaco. Ma proprio l’acquisto di André Silva, un anno dopo, potrebbe diventare una carta da giocare nel corteggiamento a Falcao. L’agente è lo stesso: Jorge Mendes potrebbe facilitare l’affare visto che ha bisogno di cercare una nuova piazza per valorizzare André Silva, finora deludente in rossonero. E Mendes è in rapporti strettissimi con il Monaco. Ma ci sono due problemi. Primo: l’ingaggio del colombiano è altissimo, pari a 10 milioni. Il Milan non può permetterselo. E Falcao, secondo quanto rivela l’Equipe, sta ricevendo offerte consistenti dalla Cina. Una situazione beffarda: proprio la Cina, il Paese sul quale il Milan faceva tanto affidamento a livello commerciale, potrebbe allontanare Falcao dal suo orizzonte.



INDEBITAMENTO ELEVATO – La situazione proprietaria è sempre fluida. Difficile capire con esattezza qual è stato lo scopo del viaggio milanese di Yonghong Li. I partner finanziari più vicini al Milan in questa fase – il fondo Elliott e l’advisor Merrill Lynch – preferiscono non rilasciare commenti sulla situazione. Continuano a non esserci passi avanti visibili sul rifinanziamento del debito. La situazione è resa estremamente complicata dal forte indebitamento che Yonghong Li avrebbe contratto anche in Cina. Si tratta di somme ingenti. Il prossimo banco di prova dello stillicidio di aumenti di capitale del proprietario cinese è fissato a metà giugno con l’ultima rata necessaria a completare il versamento complessivo da 60 milioni.

Fonte