A Milanello inizia con una certa effervescenza la settimana che conduce al derby di sabato sera. Protagonista uno dei calciatori di maggior talento della squadra rossonera: Paquetà. Il brasiliano è stato al centro di un chiarimento con Giampaolo a margine dell’allenamento. La necessità di un confronto è nata dopo la pubblicazione di un post su Instagram da parte del centrocampista: “Molto orgoglioso di essere brasiliano”, ha scritto il nazionale verdeoro sull’immagine di un’azione in dribbling domenica sera sul prato del Bentegodi. Sembrava un riferimento evidente alle ultime parole di Giampaolo.

Dopo la partita col Verona, l’allenatore rossonero aveva invitato Paquetà a ridurre le giocate leziose. Stesso concetto espresso dopo la gara interna con il Brescia, quando il tecnico di Giulianova era stato ancora più esplicito chiedendo all’ex Flamengo di essere “meno brasiliano”. Oggi Giampaolo ha spiegato al giocatore che non c’era alcun intento offensivo nelle sue frasi, ma solo la volontà di indicare un percorso per migliorare l’efficacia del suo rendimento per farlo diventare un elemento fondamentale per il Milan. L’allenatore ha detto a Paquetà che non voleva parlare in termini negativi del calcio brasiliano, ma si riferiva solo ad aspetti calcistici del gioco del centrocampista rossonero. Anche Paquetà nel colloquio ha cercato di minimizzare il significato del suo post. Al di là di frasi e messaggi, l’inizio di stagione del brasiliano non è stato positivo: sostituito con Udinese e Verona (nel secondo caso nell’intervallo) e in panchina dal primo minuto con il Brescia. E questo ovviamente può alimentare una certa delusone. Non dovrebbero, però, esserci provvedimenti nei confronti di Paquetà. Il Milan ha linee guida precise sull’uso dei social. Anche Giampaolo ha chiesto ai giocatori di limitare le scorribande sul web. Ma questa uscita di Paquetà non basta a provocare una multa. Parlando alla squadra invece l’allenatore rossonero ha chiesto massima concentrazione in questi giorni che portano al derby.