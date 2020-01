Al lavoro con il Siviglia

Ultimi cinque giorni di mercato di riparazione per risolvere il problema del terzetto dalla faccia triste che immalinconisce a Milanello, mentre il resto della squadra rossonera sta progressivamente ritrovando il sorriso. Il club è alla ricerca di una soluzione per Suso, Piatek e Paquetà.

In questo momento il più vicino a una fumata bianca in uscita è lo spagnolo. La negoziazione con il Siviglia prosegue. Resta ancora da limare qualche dettaglio significativo, ma la destinazione andalusa resta la più probabile: l’intesa potrebbe essere trovata con un prestito con diritto di riscatto tramutabile in obbligo allo scattare di variabili non impossibili (anche se il Milan preferisce ancora un obbligo senza componenti aleatorie). La cifra potrebbe essere vicina ai 25 milioni. Milan e Siviglia stanno ancora trattando. Per Piatek, secondo Le Parisien, potrebbe farsi sotto anche il Paris Saint Germain chiamato a sostituire Cavani, vicino alla cessione a gennaio (in prima fila l’Atletico Madrid). Esigenza simile a quella del Tottenham che ha pensato al polacco per turare la falla, aperta dall’infortunio di Kane.

Parigi tenta Piatek e Paquetà

Ma né il club francese né quello inglese hanno ancora presentato un’offerta concreta per l’ex attaccante del Genoa. Situazione ancora più nebulosa per Paquetà. Anche il brasiliano piace al Psg dove ritroverebbe il suo mentore Leonardo. Ma proprio la presenza dell’ex dirigente rossonero, che non si è lasciato benissimo con il Milan, non facilita il trasferimento. A maggior ragione perché la valutazione data dai parigini è inferiore al prezzo di acquisto del Milan un anno fa dal Flamengo. Ma il disagio di Paquetà è forte. Una circostanza che potrebbe indurre a prendere in considerazione anche una cessione in prestito a fronte di un’adeguata contropartita tecnica.