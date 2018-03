Milan, entusiasmo da grandi: Meazza pieno per l'Arsenal

Fatih Terim, in visita a Milanello, con Gattuso

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina dopo il derby rinviato a causa della tragica scomparsa di Davide Astori. Una notizia che ha coinvolto in maniera particolare l’ambiente rossonero perché il capitano della Fiorentina era cresciuto nel vivaio milanista dopo gli inizi nel Ponte San Pietro.La squadra si è allenata davanti agli occhi di Yonghong Li che poi ha pranzato nel centro sportivo rossonero, ma senza rivolgere discorsi particolari ai giocatori di Gattuso (con il presidente del Milan c’erano i famigliari e il dg Han Li). L’attuale proprietario del Milan dovrebbe ripartire domani. A Milanello altra visita particolare: quella di Fatih Terim, l’allenatore che ha guidato il Milan per pochi mesi nel 2001, quando Gattuso era ai primi anni della sua esperienza in rossonero.

GRANDE PUBBLICO CON L’ARSENAL – L’ex mediano ha iniziato a preparare l’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì sera con l’Arsenal. Sarà una serata di grande pubblico. Sono già stati venduti 60.000 biglietti. Giovedì sera San Siro potrebbe essere quasi esaurito. I Gunners sono in un periodo nero: “Sto vivendo il mio momento più difficile. Una situazione di crisi come questa non mi era mai capitata – dice l’allenatore francese – abbiamo perso sicurezza. Commettiamo errori inspiegabili. Contro il Milan sarà durissima. Dobbiamo cercare di recuperare energie. Siamo stanchi e provati. Dovremo difenderci e cercare di sfruttare le occasioni che ci procureremo”.