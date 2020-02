MILANO – Donnarumma si avvia a saltare la partita con il Genoa, in programma domenica a San Siro. Il portiere rossonero non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo dall’infortunio alla caviglia rimediato nel corso dell’incontro di sabato scorso con la Fiorentina al Franchi. Il numero 99 del Milan oggi non è riuscito ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra (i giocatori di Pioli hanno sostenuto anche una serie di test fisici per verificare la loro condizione). Ma si è dovuto limitare alle terapie da seguire per proseguire con la cura. Mancano ancora tre giorni di allenamento prima della sfida con i rossoblù, ma lo staff medico e tecnico non intende forzare i tempi. Quindi è pronto Asmir Begovic che è entrato in campo al posto di Donnarumma a Firenze, destando un’ottima impressione per la qualità e la reattività dei suoi interventi. Per il 32enne portiere bosniaco con cittadinanza canadese, arrivato a gennaio dal Bournemouth, sarà il debutto da titolare con la maglia del Milan.

La questione rinnovo

Donnarumma, a recupero completato, dovrà fronteggiare mesi scanditi dalla trattativa per il suo rinnovo contrattuale. Impensabile scollinare la prossima estate con il portiere in scadenza a giugno 2021. Sarebbe il preludio a una possibile partenza a parametro zero. Finora i dirigenti del Milan e Raiola hanno preferito lasciare tranquillo il giocatore che ha ritrovato serenità dopo la burrascosa stagione 2017-18. E sembra intenzionato a proseguire in rossonero. Ma restano sempre sullo sfondo i tre club che in questi anni hanno sempre monitorato con attenzione la situazione di Donnarumma: Psg, Juventus e Real Madrid. Il club spagnolo era arrivato a un passo dall’acquisto a giugno 2017. L’accordo con l’entourage del portiere era quasi fatto Poi il Milan ha ingaggiato un duello per il rinnovo chiuso con un maxi-ingaggio da 6 milioni netti.







Fonte