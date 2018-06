– È ancora tutto aperto per il futuro calcistico di Donnarumma. Lo conferma lo stesso portiere del Milan con una breve dichiarazione rilasciata a MondoNapoli, che ha raggiunto il giovane numero 99 rossonero al Santuario di Pompei a margine del battesimo del nipote, il figlio del fratello Antonio, nato a gennaio scorso.

FUTURO INCERTO – “Sono un giocatore del Milan, ma non so ancora niente sul mio futuro, per ora sono in vacanza”, ha risposto Donnarumma. L’estremo difensore è in una situazione delicata: reduce da una stagione spesso burrascosa, segnata nell’ultimo mese dagli errori nella finale di Coppa Italia con la Juventus, potrebbe cambiare aria visti i pessimi rapporti tra il suo agente Raiola e il ds Mirabelli. Una partenza resa ancora più probabile dall’ingaggio di Pepe Reina da parte del Milan. Anche il Napoli di Carlo Ancelotti segue Donnarumma. Ma al momento la pista più concreta dovrebbe essere quella che porta a Liverpool. I Reds, però, devono ancora formulare l’offerta giusta che potrebbe essere intorno a quota 45 milioni.

ARGINE ALLE CESSIONI – Intanto Mirabelli cerca di rassicurare l’ambiente: “Il Milan non cederà i suoi giocatori migliori – ha detto a Sky Sport al termine dell’amichevole tra Svizzera e Giappone – il Milan ha ricevuto molte richieste, ma non siamo intenzionati a cedere i nostri giocatori”. Il ds spiega anche la tattica di attesa in entrata, condizionata dalla decisione dell’Uefa e del possibile successivo ricorso al Tas di Losanna: “Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo aspettare. Prepariamo il lavoro in vista della prossima stagione qualunque sarà la decisione. L’ottimismo non mancherà mai, né da parte mia, né da parte della società”.

FESTA DI SPORT FOR ALL – Oggi chiusura della stagione del programma Fondazione Milan Sport for All, il progetto per uno sport senza barriere. Festa presso Playmore in via Moscova a Milano con tornei di calcio integrato, beach volley integrato, basket integrato e basket in carrozzina. E gare di run challenge e tiro con l’arco. L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere tutte le iniziative che permettono a bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità di giocare, divertirsi e condividere la passione per uno sport con i propri coetanei a sviluppo tipico. “Alcuni tra i valori più belli e profondi che lo sport sa trasmettere sono quelli dell’inclusione, del rispetto dell’altro, della collaborazione”, spiega Barbara Berlusconi, presidente di Fondazione Milan. Hanno partecipato a questa stagione di Sport for All diverse associazioni: tra queste, Briantea, Bresso 4, Fraternità e Amicizia, Istituto dei Tumori, Fondazione Don Gnocchi, Enjoy, Cascina Biblioteca, Lighea, Federazione Baseball per ciechi, Ausonia Vimercate, “PlayMore!”, Sporting 4E, Runchallenge, Minerva.