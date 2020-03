Donnarumma

“La vittoria in Supercoppa l’emozione più grande”

– Con il campionato fermo e in attesa di capire quando e se la stagione potrà essere completata, in casa Milan è già tempo di pensare al futuro. Tra i principali nodi da sciogliere c’è quello legato al contratto di Gianluigi, in scadenza nel 2021 e ancora in attesa di segnali di rinnovo che tardano ad arrivare. Il giovane portiere si è concesso una chiacchierata con i tifosi rossoneri sui social, lasciando trasparire grande voglia di continuare a vestire la maglia del Diavolo: “Sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questo club. Sono cresciuto qui e questi colori per me significano tanto. Il mio giocatore preferito è sempre stato Kakà, in camera mia avevo tutto di lui. Dida è autore della parata più bella, quella contro l’Ajax in Champions League (su Van der Vaart, stagione 2003/2004, ndr)”.

Donnarumma, però, ha anche una sua parata preferita che risale a qualche anno fa: “Quella su Maccarone in Milan-Empoli, su tiro ravvicinato”. L’estremo difensore rossonero spera tanto di poter compiere altri interventi più importanti, che possano portare in via Aldo Rossi un altro trofeo, oltre all’unico fin qui alzato dal giovane portiere, ovvero la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus ai rigori a Doha nel dicembre 2016: “E’ stata l’emozione più grande finora provata in carriera, il mio primo trofeo. Non lo dimenticherò mai”. Donnarumma si innamorò del Milan nella sua prima volta da bambino al Meazza, ammirando una squadra nella quale militavano campioni del calibro di Pirlo, Rui Costa, Shevchenko e Inzaghi: “Era il 2006 e andai a vedere Milan-Livorno. Vincemmo 2-0”.



Ripresa degli allenamenti rinviata a data da destinarsi

A proposito di allenamenti, intanto, il Milan ha emesso un comunicato stampa per rendere noto che la ripresa dell’attività della prima squadra, ma anche del settore giovanile e di quello femminile, “in ottemperanza alle disposizioni di Governo e Istituzioni medico-sanitarie, è rinviata a data da destinarsi. Per il club la salute e la sicurezza dei propri giocatori, dello staff, dei tifosi e dei dipendenti/collaboratori sono la priorità”. La società rossonera, inoltre, auspica che si possa trovare “una soluzione unanime per la ripresa dell’attività agonistica, in accordo con tutti i club di Serie A, ed è aperta a valutare qualsiasi proposta purché in linea con i seguenti presupposti: 1) le squadre torneranno ad allenarsi e a giocare di nuovo quando ci saranno adeguate condizioni di sicurezza, attenendosi alle disposizioni delle Istituzioni medico-sanitarie; 2) la ripresa degli allenamenti e delle partite dovrà avvenire al momento opportuno e nelle medesime condizioni per tutte le squadre della Lega Serie A. AC Milan – si conclude nella nota – è a fianco di tutti gli italiani per superare questa crisi e farà la sua parte per contribuire alla ripresa economica del Paese”.