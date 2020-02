Il Mundo Deportivo conferma dalla Spagna l’indiscrezione di Repubblica. Marcelino Garcia Toral, 55 anni ad agosto, allenatore del Valencia fino alla scorsa estate, è al momento il candidato numero uno per la panchina del Milan nella prossima stagione. Secondo il quotidiano sportivo catalano, Marcelino (destituito dal proprietario del Valencia Peter Lim per dissapori sul calciomercato, dopo avere ottenuto una Coppa di Spagna e due consecutive qualificazioni alla Champions) avrebbe addirittura già raggiunto un accordo di massima con Maldini e Boban nell’ottobre scorso, rifiutando poi ogni altra offerta proprio per la promessa reciproca col club rossonero.