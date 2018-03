Gioca bene, riaccende la luce dopo un black-out, non molla, lotta e alla fine porta a casa la quinta vittoria consecutiva. Un successo di grande sofferenza quello del Milan che batte 3-2 il Chievo a San Siro dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Il gol decisivo è ancora di Andrè Silva, per il portoghese due gol da sei punti nelle ultime due partite. C’è anche il rigore fallito (dopo l’ennesimo, estenuante intervento Var) da Kessie (bravissimo Sorrentino) in un finale di partita incandescente ed entusiasmante. Vince il Milan che risponde all’Inter, perdono i veneti, sempre più coinvolti in una zona retrocessione rovente, ma la prestazione oggi c’è stata. Al fischio d’inizio si presentano due squadre con stati d’animo, oltre che ambizioni e classifiche, diametralmente opposti.

Sei sconfitte nelle ultime sette gare per il Chievo e Maran decide di cambiare qualcosa nel suo 11. Non c’è Birsa che va in panchina, c’è Giaccherini che fa l’esterno sinistro e all’occorrenza il trequartista, le punte sono Inglese e Stepinski. Gattuso, invece, non sorprende. Il ko con l’Arsenal in Europa è stato digerito, del resto la prestazione è stata di tutto rispetto e inoltre la testa è sulla rimonta Champions. Dopo il netto successo dell’Inter in casa della Samp non resta che vincere per continuare a crederci e allora il tecnico rossonero si affida al “suo” Milan. Non c’è Romagnoli e al suo posto c’è Zapata, out anche Calabria tocca a Borini, mentre in panchina si rivede dopo una lunga assenza Conti. A centrocampo Biglia in regia, Bonaventura e Kessie gli interni. Escluso dai convocati Kalinic, nel tridente Suso, Cutrone e Calhanoglu. E’ ottimo l’inizio del “Diavolo” che gioca bene e che al 10° sblocca il risultato con Calhanoglu che mette dentro a porta vuota, dopo l’iniziativa sulla destra di Kessiè.

Il gol, però, rilassa un po’ i rossoneri. Suso, molto bravo nell’azione del gol, non trova spazi, nel frattempo il Chievo cresce anche se non si rende pericoloso più di tanto se non con una rovesciata di Depaoli che Donnarumma blocca senza problemi. Il gioco sugli esterni funziona soprattutto a sinistra dove Giaccherini, al 33°, va via a Borini e mette in mezzo, una deviazione spalanca la porta a Stepinski che non ha difficoltà a siglare la rete del pari. Passa appena un minuto e arriva la doccia fredda per il Milan che va sotto in virtù della splendida sassata di Inglese che trova l’incrocio con un diagonale imprendibile per Donnarumma e chiunque al mondo. Un 1-2 che potrebbe abbattere chiunque, ma Bonucci e compagni mettono in campo la grinta di “Ringhio” Gattuso e vanno vicini al pari con Calhanoglu (gran giocata) e Suso. Il primo tempo si chiude con il Chievo in vantaggio sul 2-1, ma con un Milan vivo e che dimostra ottime capacità di reazioni.

Durante l’intervallo viene giù il diluvio, ma la rabbia agonistica dei rossoneri è la stessa del finale di tempo e, al 7° arriva il 2-2. Gran tiro da fuori di Biglia, Sorrentino si supera e respinge, Cutrone lo batte, per il guardalinee è offside, il Var giustamente corregge, Mariani convalida, il Milan pareggia. Gattuso vuole vincere: dentro un’altra punta (Andrè Silva), fuori un terzino (Borini). Suso e Calhanoglu salgono in cattedra, il turco impegna Sorrentino (bravo a salvarsi in tuffo), il Chievo si difende, ma il muro non regge fino alla fine e a farlo crollare è Andrè Silva che segna il suo secondo gol consecutivo, anche questo da tre punti, mettendo dentro un pallone vagante dopo un calcio d’angolo. Milan sul 3-2. Ci sarebbe anche spazio per il 4-2, ma Sorrentino respinge a Kessie un rigore concesso dal Var e che lascia comunque tanti dubbi. Pokerissimo Milan, per il Chievo, che nelle ultime 14 partite ha raccolto solo 5 punti, ancora un ko.