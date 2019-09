Dopo la vittoria sofferta sul campo del Verona, in casa Milan è il momento di pensare al derby di sabato sera contro l’Inter. I cugini nerazzurri sono primi a punteggio pieno, e secondo Zvominir Boban sono favoriti anche per il big match di San Siro. “Il derby è sempre una partita aperta – ha spiegato il Chief Football Officer rossonero – ma l’Inter è un po’ più favorita di noi. Bisogna controllare le emozioni, anche io ne ho pagato il prezzo. È una gara che porta con sé altre cose rispetto alle altre”. L’ex fantasista croato non nega che fin qui non si sia visto il miglior Milan: “I punti sono arrivati, ma speravamo di essere più avanti. È un processo, un inizio: serve un po’ di tempo per amalgamare i nuovi giocatori. I giocatori bravi si capiscono tra loro, alcune volte dopo due allenamenti senti che c’è sintonia. Anche l’Inter migliorerà con il tempo – ha proseguito Boban -, fa un 3-5-2 reale, un sistema più facile rispetto alla difesa a 4: così è un po’ più facile avere amalgama nel sistema di gioco. Manca un uomo spogliatoio? In realtà c’è ed è Donnarumma: ha tanta passione, tanto milanismo dentro, nonostante sia cosi giovane. Ha tanto peso”.

Anche il tecnico rossonero Marco Giampaolo ha detto la sua sulla stracittadina milanese: “Innanzitutto è l’evento sportivo in sé che è importante e divertente. E così dev’essere, perché non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio. Il Milan cercherà di fare la sua partita e di fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, che si giochi contro la prima o contro l’ultima in classifica. Contro il Verona la squadra ha capito il tipo di avversario che ci aspettava e abbiamo avuto rispetto. La squadra non ha sbagliato l’approccio mentale e fisico. Poi abbiamo fatto qualche errore tattico o tecnico – ha ammesso Giampaolo -, ma è un Milan che cerca di far le cose per bene. Ci son tanti aspetti che dobbiamo migliorare, ma è normale e giusto che sia così. Squadre perfette non ce ne sono e mai ce ne saranno. Dobbiamo lavorare per migliorare i dettagli”.