Competitivi in 2-3 anni

Una scelta di tutti. Lo precisa Zvonimir Boban parlando dell’esonero di Giampaolo. Una decisione che è stata imputata soprattutto all’ex centrocampista croato, da alcune settimane critico nei confronti del tecnico di Giulianova: “Stiamo vivendo un momento difficile. Mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti. E’ una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io. Giampaolo è un bravo allenatore, ma questa scelta è stata fatta per il bene del Milan. Vogliamo arrivare ai risultati con il gioco – ha detto il dirigente del Milan al Festival dello Sport di Trento – quando le cose non vanno bene, i colpevoli sono tutti, allenatore, giocatori e noi dirigenti. A Marco, appena dopo il suo arrivo a Milanello, dissi: ‘Spero di lasciare questa città insieme a te’. E lo stesso ho fatto con Paolo con il quale condivido l’ufficio ogni giorno. Speriamo di fare bene ora con Pioli”.

Boban si è lasciato andare a una battuta: “Anch’io mi sto chiedendo perché sono al Milan”, ha detto sorridendo. Poco dopo ha precisato: “Mi piace stare al Milan, prima era solo una battuta”. Al centro del progetto di Elliott e della dirigenza rossonera resta la gradualità dell’approccio al rilancio del Milan: “Dall’inizio abbiamo detto che ci sarebbe voluto tempo, abbiamo la squadra più giovane d’Italia, puntiamo al giusto mix. E’ un processo che richiede tempo, non abbiamo la bacchetta magica. Ce la stiamo mettendo tutta per tornare competitivi al più presto, che vuol dire 2-3 anni”. Durante la presentazione di Pioli, però, si è tornati a parlare chiaramente di 4° posto, quindi di qualificazione Champions.

Pioli nella lista dei piazzati

Guardando le classifiche degli ultimi campionati di Serie A si capisce che la scelta di Pioli è stata fatta anche guardando a quell’obiettivo. E’ vero che le ultime squadre a cercare l’allenatore emiliano, nei giorni scorsi, sono state Genoa e Sampdoria, invischiate nella lotta retrocessione. Ma Pioli era anche uno dei pochi tecnici liberi ad aver centrato recentemente la qualificazione Champions in Serie A (2014-15 con la Lazio) con esperienze calcistiche in grandi città. Gli altri erano Allegri, fuori dalla portata del Milan in questo momento. Poi Spalletti che infatti era la prima scelta ma si è incagliato nella trattativa infruttuosa per la buonuscita con l’Inter. E Rudi Garcia che era nella lista, ma è stato depennato perché il Milan preferiva un allenatore italiano, possibilmente con esperienze precedenti già sulla piazza di Milano. Anche da queste considerazioni nata la scelta di Pioli.