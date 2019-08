Cercasi gol in un reparto offensivo che fatica a ingranare. Al di là dell’estate senza reti di Piatek, è la stessa composizione dell’attacco rossonero che inizia ad alimentare qualche riflessione dalle parti di Milanello. Il pareggio per 0-0 di Cesena, nell’ultimo test amichevole prima del via della stagione ufficiale, ha evidenziato qualche problema, acuito dall’assenza di Rafael Leao e dalla lentezza della definizione dell’acquisto di Correa. Al Manuzzi il reparto è stato completato da Castillejo, seconda punta a fianco di Piatek con Suso alle spalle nel ruolo di trequartista. Ma, statistiche alla mano, anche a regime i componenti dell’attacco rossonero non sono bomber, a parte Piatek.

Solo lui in carriera ha raggiunto la doppia cifra. Non hanno questi numeri Suso e Correa, entrambi assist-man più che realizzatori. E Rafael Leao nella sua prima stagione da professionista è arrivato a 8 gol con la maglia del Lille. Sono ragionamenti che vengono affrontati negli ultimi confronti prima del via del campionato del Milan, quando mancano appena due settimane alla chiusura del mercato. Non è escluso che, tra i rinforzi della volata della campagna acquisti, possa entrare anche un centravanti con caratteristiche da realizzatore oltre a Correa, sempre primo obiettivo per definire la coppia titolare dell’attacco. Ma per pianificare altre entrate servirà prima chiudere le cessioni, a partire da André Silva e Laxalt.