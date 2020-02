“Rebic può crescere ancora”

– Il Milan cerca la sesta vittoria di fila tra campionato e coppa Italia, ma a San Siro arriva un Verona carico che non perde dalla gara con l’Atalanta del 7 dicembre scorso. Stefano Pioli, però, deve fare i conti assenze importanti. “Kjaer e Zlatan hanno l’influenza da 2-3 giorni, sarà difficile convocarli. Abbiamo problemi anche con Krunic, vedrò stasera se potrà esserci”.

Pioli si dice soddisfatto anche del mercato di riparazione. “Abbiamo inserito giocatori di spessore fin dai primi di gennaio. Ibrahimovic, Kjaer e Begovic sono calciatori importanti. Poi ci sono anche i giovani di prospettiva, penso che abbiamo fatto degli inserimenti dove pensavamo di avere più bisogno”. Si è sbloccato anche Rebic. “È un giocatore giovane e può crescere ancora tanto, soprattutto quando prova a fare la giocata decisiva”. È rimasto a Milanello Paquetà nonostante le voci di un addio. “Non ci sono retroscena. Paquetà è un giocatore del Milan e deve lavorare bene, tanto e dare disponibilità totale. È un buonissimo giocatore come lo sono i suoi compagni, deve lavorare per farsi trovare pronto”.

“Non siamo gli stessi di Bergamo”

Sulla sfida di San Siro contro il Verona di Juric: “Il Verona è una squadra che sta bene e che si presenterà con determinazione. Per noi è stata una settimana particolare, abbiamo qualche problema ma dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi. Juric come Gasperini? Che hanno lavorato insieme si vede. L’impostazione del gioco è molto simile. Noi non siamo più la squadra di Bergamo e abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Domani vogliamo i tre punti e siamo concentrati solo su questo”. E sugli addii di Suso e Piatek, Pioli si dice sereno: “Suso ci ha salutati con molta serenità dopo la partita col Torino. Piatek non l’ho visto, non ho avuto la possibilità di salutarlo. Ha lavorato con me con grande disponibilità, auguro ad entrambi il meglio”.