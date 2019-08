Al rialzo per Correa

Quasi sicuramente sarà un Milan senza nuovi acquisti quello che partirà dal primo minuto a Udine domenica pomeriggio nella prima giornata di campionato. Ancora ai box Theo Hernandez (dovrebbe tornare dopo la sosta). E troppo basso il minutaggio degli altri neo-arrivati nelle amichevoli estive. Per Duarte, Krunic e Rafael Leao solo pochi minuti. Per Bennacer nemmeno quelli visto che si è unito per ultimo alla comitiva rossonera dopo la Coppa d’Africa. Troppo poco per Giampaolo per affidare a qualcuno dei nuovi acquisti una maglia da titolare nel debutto del Friuli. Potrebbe giocare uno spezzone di partita Rafael Leao nel caso in cui fosse necessario modificare l’inerzia dell’incontro.

Questa situazione sembra la fotografia di una sessione di mercato difficile da decifrare. E ancora in attesa dell’uscita dall’impasse di una trattativa iniziata ormai più di un mese fa. Quella per Angel Correa. Potrebbe esserci nei prossimi giorni un incontro a Madrid tra la dirigenza del Milan e quella dell’Atletico. Nel frattempo il Milan avrebbe alzato la sua offerta al club spagnolo oltre quota 40 milioni di parte fissa più ulteriori bonus. Questa dovrebbe essere la nuova proposta sulla quale ragionare al momento del faccia a faccia. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per la cessione di Laxalt all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.