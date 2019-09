MILANO – Finisce con un’amichevole in famiglia la settimana del Milan. Oggi a Milanello la prima squadra ha battuto 8-1 la formazione Under 18 del vivaio rossonero. In gol Borini (doppietta), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer. Giampaolo ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori. La ripresa è in programma martedì pomeriggio in vista della partita con il Verona in calendario domenica sera al Bentegodi. L’allenatore rossonero anche in questa sosta ha potuto lavorare poco con i nuovi acquisti, quasi tutti convocati nelle rispettive nazionali tranne Duarte (e Theo Hernandez che, però, non sta ancora effettuando tutto il lavoro insieme ai compagni dopo l’infortunio di fine luglio). Una situazione non ideale per il tecnico di Giulianova che, tra infortuni e inserimenti ritardati da Coppa America e Coppa d’Africa, ha potuto lavorare poco con i rinforzi del mercato nel corso dell’estate. All’inizio della prossima settimana saranno valutate le condizioni di Theo Hernandez per capire se l’ex Real potrà riaggregarsi al gruppo. Sarebbe una buona notizia per Giampaolo che ha bisogno di alternative sulla fascia sinistra a Ricardo Rodriguez. Positiva la condizione in miglioramento di Bonaventura, schierato nel ruolo di mezzala sinistra da Giampaolo e autore di un gol nella sgambata amichevole. Ma in altre esercitazioni tattiche, nel corso degli ultimi allenamenti, l’ex atalantino è stato provato anche da trequartista. Il Milan ha bisogno della creatività del centrocampista marchigiano. Questa sosta è importante per il numero 5 rossonero.

