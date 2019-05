Mila Suarez ha deciso di querelare Francesca De André, dopo che quest’ultima dentro la casa del Grande Fratello l’ha più volte offesa ed attaccata.

“Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico, dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”.

Anche la sua migliore amica, Sabrina, tempo fa aveva parlato di una querela nei confronti della De André.

“Sono stufa di vedere tutto questo mobbing e bullismo nei confronti di Mila Suarez. Dato che Mila è impossibilitata a difendersi per vie legali perché rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello, per conto suo agirò io per vie legali. Lo farò per tutelarla per quello che sta subendo all’interno della casa del Grande Fratello. Siccome questo non è più un gioco, ma sta diventando un massacro a livello pubblico ai danni di Mila, mi ritrovo nella posizione di dover agire. Pure non capendo perché gli autori non fermino questi atti di bullismo e di mobbing da parte di quest’ultima De Andrè. Francesca sta solo ed esclusivamente maltrattando Mila per la sua venale gelosia e come se non bastasse, ha lavorato per metterle tutto il gruppo contro, diffamandola giorno dopo giorno. […]

Ragazzi mi state scrivendo in tantissimi e vorrei rispondervi a tutti. Io posso solo dirvi che ho già preso provvedimenti.

Il bullismo non è uno scherzo, è un reato.”