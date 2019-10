Fedez nell’arco della sua carriera ha chiuso con vari colleghi e se J-Ax e Fabio Rovazzi si sono celati dietro un sempreverde silenzio stampa, Mike Highsnob ha svelato i motivi della rottura ai microfoni di FanPage.

Il rapper nel 2014 ha fatto parte dell’agenzia di Fedez, la Newtopia, ma l’esperienza con lui è durata relativamente poco (anche se insieme ci hanno regalato quell’adorabile singolo trash che è Twist) ed il tutto si è concluso con una bella querela mossa dall’avvocato di Fedez ai danni di Mike Highsnob, che l’ha accusato di aver infranto in una canzone il patto di riservatezza firmato con il suo assistito.

All’epoca (era gennaio 2018) Mike non prese bene la querela e commentò così sui social:

“Mi stanno tagliando le gambe. Questi personaggi hanno più volte detto in televisione “No alla mafia, no al potere” ma questo sistema che hanno tanto aspramente criticato è quello che ora usano loro, con un modo di fare molto italiano. Stanno usando i soldi, che non ho, per stroncarmi la carriera. Mi chiedono migliaia di euro. Io dico il ca** che voglio. Non è diffamazione, è un’opinione personale. Non prendiamoci in giro, questa è un’industria basata sull’odio. Questo atteggiamento è tipico dei vigliacchi. Il rap è libertà di espressione, non saranno questi personaggi a fermarmi”.