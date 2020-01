Al via la seconda parte del ‘Revelation tour’ di Mika che raggiungerà anche il PalaPartenope di Napoli, per l’unica tappa in Campania, il 5 febbraio e l‘indomina sarà ospite al Festival di Sanremo. Oltre alla città partenopea si esibirà anche a Padova, Bolzano, Bari e Reggio Calabria, dopo aver entusiasmato tra novembre e dicembre dello scorso anno Torino, Ancona, Roma, Bologna, Brescia, Livorno e Milano. Il nord e il sud del nostro Paese non sono mai stati così tanto uniti sotto al segno della musica: nessuna star internazionale infatti, si era mai spinta in una tournée di 12 date in Italia, e già questo basterebbe a far segnare all’artista un primato così importante.

Fonte