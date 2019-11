Mika ha iniziato la lunga leg italiana del suo Revelation Tour, la serie di concerti per presentare l’album My Name Is Michael Holbrook.

Con la data del 10 novembre all’O2 Shepherds Bush Empire di Londra, Mika ha iniziato la leg europea del Revelation Tour. Una nuova serie di concerti che ha fatto tappa in Italia il 24 novembre, per il primo dei dodici appuntamenti riservati dal cantautore di origini libanesi al suo pubblico, quello italiano.

Andiamo a scoprire qual è la scaletta di questi spettacoli di Mika per presentare il suo nuovo album, My Name is Michael Holbrook.

Mika: la scaletta dei concerti

Saranno ben 12 i concerti di Mika sul nostro territorio. Una serie di live molto lunga che conferma il grande legame tra l’artista britannico e l’Italia. Ecco la possibile scaletta dei suoi show, che potrebbe però subire piccole variazioni nelle varie date:

Ice Cream – Dear Jealousy – Relax, Take It Easy – Origin of Love – Platform Ballerinas – Big Girl (You Are Beautiful) – Tiny Love – Underwater – Paloma – Tomorrow/Domani – Stardust – Lollipop – Good Guys – Happy Ending – Love Today – We Are Golden – Grace Kelly – Tiny Love (Reprise) / Stay High



Mika

Il Revelation Tour di Mika

La nuova tournée dell’artista non prende il nome del suo nuovo album. Mika ha spiegato il motivo ai microfoni di Metro: “Revelation, il titolo del tour, si collega al mio percorso di ricerca identitaria e rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. È uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma con la musica al centro di tutto“.

L’artista ha poi spiegato il suo rapporto con l’Italia, affermando che per lui è davvero emozionante girare in lungo e in largo la penisola. In conclusione, ha spiegato che al centro dei vari live ci sono i brani del suo nuovo album, My Name is Michael Holbrook, che lui ha descritto così: “Quelle del disco sono canzoni che parlano di temi molto seri e personali, ma offrono musica di grande gioia e colore“.

Di seguito il video di Tomorrow di Mika: