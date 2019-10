Anticipato da ben cinque singoli usciti tra l’estate e questi ultimi giorni, arriva l’album ‘My Name Is Michael Holbrook’, dal vero nome dell’artista che tutti conoscono come Mika. “Diviso per 12 anni tra Mika e Michael Holbrook, ho fatto pace con la mia identità “, spiega l’artista. A fare da apri-pista all’album di Mika sono state la hit estiva ‘Ice Cream’, e i brani ‘Tiny Love’ (colonna portante dell’album, presente anche in una reprise in chiusura del disco), ‘Sanremo’, ‘Dear Jealousy’ e ‘Tomorrow’. Quest’ultima canzone è stata scelta come nuovo singolo ufficiale e sta debuttando in programmazione radiofonica proprio in questi giorni.

