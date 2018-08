Cresce l’attesa per le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, che si terranno sabato 1 settembre 2018: e fra gli invitati ci sarà anche Mika, che ha apprezzato moltissimo l’invito.

Ci sarà anche Mika all’evento dell’anno, ovvero le attesissime nozze fra Fedez e Chiara Ferragni. Il matrimonio si terrà il prossimo sabato e a quanto pare i rapporti fra i due ex colleghi (entrambi giudici a X Factor) sono rimasti in piedi. Il cantante originario del Libano ha infatti ricevuto l’invito ufficiale per partecipare alla cerimonia che si svolgerà in Sicilia, a Noto; e la sua reazione è stata più entusiasta che mai!

Nozze di Chiara e Fedez: Mika tra gli invitati

Insomma, ci sono amicizie che non finiscono, e se forse non si potrebbe dire lo stesso tra Fedez e J-Ax, che ultimamente sembra aver voluto tagliare i ponti con il rapper milanese e prendersi un momento di pausa dalle scene per ricominciare, il discorso vale invece per Fedez e Mika.

Il due si sono conosciuti proprio fra il banco dei giudici di X Factor, e a distanza di anni sembrerebbe che il loro rapporto non si sia perso. Mika ha infatti ricevuto l’invito, un cartoncino che sembrerebbe aver apprezzato, e non poco!

Ecco la foto postata da Mika su Instagram dell’invito ricevuto dai Ferragnez:

La raccolta fondi di Chiara e Fedez è un flop

E intanto, come se la tensione non fosse già abbastanza, pare che l’iniziativa benefica promossa dalla coppietta non stia dando i frutti desiderati. Chiara e Fedez, infatti, avevano deciso di lanciare una raccolta benefica su Instagram rivolta a tutti gli invitati, che invece di fare un regalo alla coppia, avrebbero potuto versare dei soldi che alla fine sarebbero stati devoluti a un fan per una giusta causa.

Purtroppo, però, a pochissimi giorni dalla fine, l’obiettivo sembra essere lontano: appena 11 mila euro su 50mila previsti. Ma l’impressione è che la cosa passerà presto in secondo piano. Insomma, per scoraggiare i Ferragnez, ci vuole ben altro!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/mikasounds/