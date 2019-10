Mika ad Ancona: un mini concerto in Piazza Roma per promuovere il vero live del prossimo 26 novembre.

Mika ha sorpreso i suoi fan italiani con un mini concerto in piazza Roma ad Ancona. Come riportato da Il Resto del Carlino, avrebbe dovuto rimanere un relago per pochi intimi. E invece, si è trasformato presto, grazie al tam tam sui social, in un live per centinaia di fan deliranti.

Una gustosa anteprima del concerto vero e proprio che terrà nella città marchegiana, al PalaPrometeo, il 26 novembre.

Mika ad Ancona per un mini concerto

In visita al noto quotidiano del Centro Italia, Mika si è intrattenuto con i fan in Piazza Roma per quello che avrebbe dovuto essere un concerto intimo da circa quaranta persone.

Ma la notizia della sua esibizione estemporanea ha fatto presto il giro della città e ha portato in piazza centinaia di fan, che hanno potuto assistere alle sue tre interpretazioni. Molto apprezzato il suo omaggio a Lucio Dalla con il capolavoro Piazza Grande, ma il brano più cantato è stato il suo successo maggiore, Grace Kelly.

Queste alcune foto della sua performance tratte da Instagram:

Mika cerca un chitarrista

Nelle ultime ore Mika ha fatto parlare di sé anche per un’altra curiosa iniziativa che riguarda due date del suo tour italiano, in particolare quella di Ancona e quella di Livorno.

Su Facebook l’artista ha infatti diffuso un video in cui ha spiegato di essere al lavoro per preparare un paio di sorprese, ma ha bisogno di un chitarrista per il concerto di Livorno e un altro di Ancona per poter riuscire nel suo intento.

“Se tu sei un chitarrista, fai un filmato e mandamelo in direct su Instagram con l’hashtag #mikaancona o con #mikalivorno, così possiamo vedere e fare una scelta tra tutte le persone che mandano il video”, ha spiegato Mika. Riuscirà a trovare il musicista perfetto per i suoi propositi?