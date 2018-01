– Un’altra impresa, dopo quella messa a segno all’Olimpico contro la Roma che ha aperto le porte dei quarti di finale di Coppa Italia. E’ quanto insegue il Torino, che mercoledì sera sfida la Juventus all’Allianz Stadium dovendo fare i conti con tante assenze (in primis quella di Belotti), oltre che con la forza dei bianconeri di Allegri assenze.

MIHAJLOVIC: “VOGLIAMO FARE UNA GARA DA TORO” – “Vogliamo fare una partita da Toro. Ci metteremo la nostra voglia, il nostro carattere. Loro sono più forti, lo sappiamo, ma è una partita secca e in questo tipo di sfide possiamo fare bene contro chiunque – le parole del tecnico granata Sinisa Mihajlovic alla vigilia del derby di Tim Cup, partendo ovviamente dall’emergenza infortuni – Rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa abbiamo in più Baselli, che in campionato era squalificato. Degli altri indisponibili non recupera nessuno, pertanto in difesa e in attacco le mie scelte sono obbligate. Sono comunque sicuro che chi giocherà sarà all’altezza della situazione. E’ una partita secca e in queste situazioni il Toro ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque”.

“NIANG CON IL GENOA HA MOSTRATO L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO” – L’uomo in più in questo momento potrebbe essere Niang, che sabato scorso ha dato importanti segnali. “E’ vero, Niang ha fatto bene contro il Genoa – riconosce l’allenatore serbo -, ha mostrato l’atteggiamento giusto, ha disputato un’ottima partita e ha fatto tutto bene, gli è mancato solo il gol. La nostra sfortuna fino ad ora è stata quella di non aver avuto mai a disposizione tutti e tre i nostri attaccanti. Come ho detto sabato, quando potremo contare sul pieno apporto di Ljajic, Belotti e Niang il nostro rendimento migliorerà”.



TORNA BONIFAZI NEI CONVOCATI, BALLOTAGGIO BURDISSO-MORETTI IN DIFESA – Nei 23 convocati per la stracittadina torna Bonifazi, mentre sono confermati i Primavera Fiordaliso e Milliuco, già arruolati per il match contro il Genoa. Alla luce dei tanti indisponibili, sono pochi i dubbi di formazione. L’unico reparto in cui Mihajlovic potrà scegliere è il centrocampo, dove torna Baselli, che aveva saltato per squalifica la gara di campionato contro il Grifone. L’ex atalantino torna all’Allianz Stadium, dove a settembre si fece espellere, lasciando in dieci uomini il Torino, che alla fine fu sconfitto per 4-0, stesso punteggio rifilato dai bianconeri ai granata nel dicembre 2015 nell’unico precedente di Coppa Italia andato in scena nel fortino della Juve. Contro i bianconeri al fianco di Baselli nella linea mediana potrebbero esserci i muscoli di Acquah e Rincon, con Valdifiori e Obi lasciati a riposo in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Fra i pali dovrebbe prendere posto Milinkovic-Savic, il portiere di coppa eroe all’Olimpico, dove parò un rigore a Dzeko. Scontate le presenze di De Silvestri e Molinaro, per mancanza di alternative sulle fasce, l’unico dubbio in difesa riguarda il centrale che formerà la coppia con Nkoulou, con ballottaggio fra Burdisso e Moretti. In attacco sarà ancora Niang il vice Belotti, con Iago Falque e Berenguer a sostegno.

I convocati: portieri Ichazo, Milinkovic-Savic, Sirigu; difensori: Bonifazi, Burdisso, De Silvestri, Fiordaliso, Molinaro, Moretti, Nkoulou; centrocampisti: Acquah, Baselli, Gustafson, Obi, Rincon, Valdifiori; attaccanti: Berenguer, Boyè, De Luca, Iago Falque, Millico, Niang, Sadiq.