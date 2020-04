PALERMO – Dopo 12 giorni trascorsi a bordo della nave Alan Kurdi per i 149 migranti salvati dalla ong tedesca sea eye è arrivato finalmente l’atteso trasferimento sul traghetto Rubattino della Tirrenia, la nave individuata dalla Protezione civile e dalla Regione Sicilia per sottoporre al tampone i migranti in arrivo e la quarantena obbligatoria prima della loro redistribuzione tra i paesi della Ue. Il trasbordo davanti al porto di Palermo dove la Alan Kurdi si era diretta in attesa del via libera dopo che ieri un migrante si era gettato in mare ed era stato salvato dal’equipaggio. I dettagli dell’operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabili della Croce Rossa, dell’Asp e della Protezione Civile.

La soluzione della nave a bordo della quale opera personale medico della Croce rossa era stata individuata dal presidente della Regione Musumeci. E ieri,su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato un provvedimento con il quale la Croce Rossa italiana viene nominata soggetto attuatore per provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria dei profughi che adesso resteranno in quarantena sulla Rubattino.

Una soluzione in grado di conciliare le esigenze sanitarie legate all’emergenza coronavirus con quelle umanitarie era stata sollecitata nei giorni scorsi da diversi esponenti politici e istituzionali come il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Quest’ultimo aveva mantenuto i contatti con la Alan Kurdi, che batte la bandiera della città di Palermo come simbolo di accoglienza, attraverso il portavoce della Ong Jean Ribbeck.

Intanto l’altra Ong tedesca, la Sea Watch, insieme con Mediterranea e Alarm phone ricostruisce la prima tragedia del mare dopo la pandemia e lancia il suo pesante atto d’accusa contro l’Europa. “Dodici morti e 51 persone riportate nell’inferno libico con la complicità dell’Europa – scrivono – Un gommone abbandonato in mare per giorni e poi riportato in Libia con la complicità dell’Europa in violazione del diritto internazionale.Le prove raccolte mostrano chiaramente le responsabilità delle autorità maltesi ed europee e come la loro omissione di soccorso abbia causato la morte di 12 persone uccise da fame, sete, disperazione







Fonte