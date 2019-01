C’è Mamu, un ragazzo del Togo di 25 anni che vive in Italia da un anno e mezzo, ma anche Keila che di anni ne ha 21 e il cui permesso di soggiorno scade il 10 gennaio. Sono entrambi in fila all’Ufficio anagrafe di Palermo, sotto la pioggia e il freddo, in attesa del rilascio della carta d’identità. Hanno entrambi il permesso di soggiorno provvisorio, ma sta per scadere. E all’arrivo all’Ufficio anagrafe di viale Lazio, non hanno potuto ottenere la carta d’identità così come speravano. “Mi hanno detto di fissare un nuovo appuntamento – dice desolato Keila, cappellino bianco in testa e felpa nera aperta – Ma tra pochi giorni scade il mio permesso. Come farò?”. Accanto a loro c’è anche Mohamed, del Ghana, che ha 30 anni, è in Sicilia dall’aprile del 2017, proveniente da Palermo, e non parla ancora bene l’italiano.

