Due migranti senza vita sono stati trovati ieri dalla Guardia Costiera di Arbatax a largo di Tertenia, in Ogliastra. I corpi dei due uomini, in avanzato stato di decomposizione, erano su un gommone senza motore e senza remi, presumibilmente alla deriva da diversi giorni, che è stato avvistato da uno yacht in navigazione a largo della costa sarda. E’ stato proprio lo yacht a lanciare l’allarme alla Capitaneria di porto. I corpi dei due uomini sono stati portati all’obitorio dell’ospedale di Lanusei e la procura ha già disposto l’autopsia. L’ipotesi è che il barchino si sia sganciato da una ‘nave madre’ e che i due tentassero di raggiungere autonomamente la terraferma. Sul caso indagano i carabinieri.

