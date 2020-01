EFFETTO di quel decreto sicurezza bis di cui il governo ha promesso la modifica, innanzitutto nella parte che prevede multe salatissime per le Ong che non dovessero rispettare il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. Multe che i rilievi del presidente della Repubblica hanno giudicato spropositate. Ma nelle more di una modifica che tarda ad arrivare, mentre i divieti di ingresso in acque territoriali italiane di fatto non sono stati più firmati dal Viminale guidato da, le multe continuano a fioccare. L’ultima, da ben 300.000 euro, è stata notificata a, il comandante che prima di ogni altro ha subito i provvedimenti dei Paesi, Italia e Malta, che da giugno 2018 hanno adottato la politica dei porti chiusi.

E assolto proprio tre giorni fa dalla corte d’appello di Malta dopo essere rimasto bloccato a La Valletta con la Lifeline per un anno e mezzo, Reisch ha ricevuto ora la multa per un soccorso effettuato a fine agosto con la Marie Eleonore, l’ultima nave sequestrata con le norme del decreto sicurezza bis e ferma dall’1 settembre nel porto di Pozzallo. A dare la notizia della nuova multa, notificatagli dalla prefettura di Ragusa, è stato lo stesso Reisch che su Twitter questa mattina ha postato lafoto del decreto notificatogli commentando;” Purtroppo dopo la battaglia un’altra battaglia. Sono stato multato in modo incredibile in Sicilia. Farò ricorso ma nel frattempo è tutto molto costoso”.

Leider ist nach der Schlacht vor der Schlacht….

Mir wurde auf Sizilien ein Bußgeld von sagenhaften

€ 300.000.- aufgebrummt. Ich gehe dagegen vor aber das ist alles sehr teuer.

Wollt Ihr mich und Martin den 1. Offizier unterstützen ?https://t.co/Y6aNwP06rR pic.twitter.com/uT57MwYYGz — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) January 8, 2020

Sono ancora tre le navi umanitarie ferme nei porti siciliane da mesi in base al decreto sicurezza bis, la Marie Eleonore a Pozzallo e le due di Mediterranea Saving Humans a Licata. Le Ong hanno fatto ricorso ai Tar contro i procedimenti amministrativi ma l’iter è lungo e nel frattempo le navi restano bloccate. Dopo sei mesi, nelle scorse settimane il tribunale civile di Palermo ha liberato la Sea Watch 3 della comandante Carola Rackete che proprio in questi giorni ha ripreso la sua missione nel Mediterraneo e ora ha a bordo 119 persone salvate in tre interventi. Altre 123 persone sono a bordo della Open Arms mentre si ripetono gli allarmi di imbarcazioni in difficoltà. Dopo alcune settimane di fermo, nelle ultime 48 ore i trafficanti hanno fatto partire almeno 500 persone dalla Libia, oltre a quelle soccorse dalle navi umanitarie ( a cui adesso si aggiunge la Ocean Viking appena ripartita da Termini Imerese) altre 97 sono sbarcate ieri a Lampedusa e circa 200 sono state riportate indietro dalle motovedette libiche. Nelle scorse settimane è partita una campagna, alla quale ha aderito anche lo scrittore Roberto Saviano, per chiedere al ministero dell’Interno il dissequestro delle navi umanitarie bloccate in porto ma dal Viminale non è finora arrivata nessuna risposta. E ora la nuova maximulta nei confronti di capitan Reisch.