“Il gip rosso si chiama Alessandra Vella, ricordiamoci questo nome”. Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dalla decisione del giudice per le indagini preliminari di non procedere all’arresto di Carola Rackete, capitano della Sea Watch, e sui social è già scattata la gogna. Perché Vella sarebbe – nei pensieri e nei commenti dei tanti che hanno deciso di contestarla su Facebook e Twitter – non solo responsabile di aver “liberato una criminale pericolosa”, ma anche “amica degli scafisti” e “complice di assassini che fanno i soldi sugli immigrati”. E, in quanto donna, anche una “probabile putt…” cui “non dispiacciono i negr…”.

