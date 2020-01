Nuovo sbarco di migranti sulle coste salentine. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa italiana sezione di Lecce, attivata dalla Prefettura. Subito dopo lo sbarco, avvenuto a San Cataldo, sono stati segnalati e rintracciati 33 profughi curdo-iracheni e curdo-iraniani. Tra i migranti, due donne, un nucleo familiare con due bimbi di 5 e 9 anni ma anche minori non accompagnati. Una decina le persone in stato di ipotermia, dopo essere state costrette a calarsi nelle acque gelide per raggiungere la riva: una donna e un ragazzo sono stati ricoverati per sospetta lussazione e ulteriori accertamenti.

