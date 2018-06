– “Consegnate il materiale video girato durante il salvataggio in mare dei migranti o verrà sequestrato”. La richiesta ai giornalisti a bordo della Sea Watch, nave ong sbarcata ieri a Reggio Calabria, è venuta dalla Questura di Reggio su indicazione del sostituto procuratore Nicola De Caria. Tra i giornalisti c’era anche Fabio Butera per “Repubblica”.

In un comunicato, la Sea Watch ha fatto sapere che, concluso lo sbarco di ieri mattina di 232 persone la nave è rimasta bloccata nel porto di Reggio Calabria fino a dopo la mezzanotte. “Al comandante, terminato lo sbarco, era stato richiesto di recarsi all’ufficio della polizia giudiziaria al porto, per raccogliere sommarie dichiarazioni testimoniali, concluse e verbalizzate dopo 4 ore di colloquio”. Sembrava che la nave avesse ottenuto il via libera alla partenza, quando appunto la Questura ha richiesto i file video ai giornalisti, relativi al salvataggio in acque internazionali del 5 giugno, sotto il coordinamento della Guardia costiera di Roma. “Al fine di sbloccare la situazione e consentire alla nave di tornare in zona operativa, il materiale è stato consegnato, le motivazioni della richiesta sono coperte da segreto istruttorio”, prosegue il comunicato. Che aggiunge: “I giornalisti hanno riflettuto a lungo sul da farsi, consultandosi con le loro testate, in seguito sono stati condotti nei locali della Questura reggina a bordo di vetture della polizia, accompagnati volontariamente dai rappresentanti di Sea Watch Italia, che lì hanno trovato alcune delle persone sbarcate in mattinata sottoposte a approfondimenti da parte della Squadra mobile”.

Nel verbale che riguarda il giornalista Fabio Butera, incaricato da “Repubblica” di documentare la questione migranti, si legge: “Restio in un primo momento a voler dare quanto richiesto per ragioni deontologiche, al fine di non ostacolare le indagini in corso, ha poi consegnato i files”. I materiali dei reporter si trovano al momento negli uffici della Squadra mobile per poi essere consegnati all’autorità giudiziaria.

Lo sbarco dei migranti a Reggio Calabria