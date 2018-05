– Nel fine settimana appena passato in Sicilia sono sbarcati quasi duemila migranti, tra Palermo, Trapani, Catania, Augusta e Messina, ma il saldo rispetto agli ultimi due anni rimane comunque negativo. Anzi, secondo il Viminale, i numeri, aggiornati a ieri, 28 maggio, segnano un calo drastico: nei primi cinque mesi del 2018 sono sbarcati sulle coste italiane 12.105 migranti: rispetto allo stesso periodo del 2016 la diminuzione è del 73,01%, mentre il calo è ancora maggiore se paragonato ai primi cinque mesi dell’anno scorso: -79,47% per cento. Ancora più accentuato il calo degli arrivi dalla Libia: sono 7.899 (-86,16% rispetto al 2017, -82,39% sui dati del 2016).

È cambiata invece, come Repubblica ha già scritto, la dinamica migratoria: negli ultimi si è riaperta la rotta tra la Tunisia e Lampedusa, con oltre duemila arrivi (2.715 per la precisione) i migranti provenienti dal paese nordafricano. Numeri altissimi, i tunisini sbarcati sono circa uno su cinque del totale, quattro volte il numero dei nigeriani. Si tratta ovviamente delle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco. A questi vanno aggiunti, ovviamente, gli “sbarchi fantasma”, tutte quelle persone che hanno fatto perdere le loro tracce subito dopo aver poggiato piede sul suolo italiano. Un fenomeno, quello dell’aumento degli arrivi dalla Tunisia, rispetto al quale il ministro dell’Interno Minniti aveva espresso preoccupazione per il rischio che su questi barconi possano trovare posto soggetti vicini al terrorismo islamico.

Il Dipartimento per la Pubblica sicurezza ha reso noti anche i porti maggiormente interessati dagli sbarchi nei primi cinque mesi del 2018: in testa c’è Augusta (2.227 arrivi) poi Pozzallo, Catania, Messina e Trapani. Il primo porto non siciliano è quello di Crotone, all’ottavo posto dopo Lampedusa e Porto Empedocle, che precede Palermo.