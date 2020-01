I 403 migranti a bordo di Ocean Viking “hanno appena saputo che sbarcheranno a Taranto”. Lo conferma Medici senza frontiere. “Costretti a rischiare la vita nel Mediterraneo per fuggire – si legge su Twitter – 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto un porto sicuro”.

La notizia ha scatenato subito la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini. “Denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno per aver tenuto a bordo 400 persone per 4 giorni”. E’ quanto ha annunciato Matteo Salvini in diretta Facebook, parlando delle navi Ong al largo di Taranto.

“Ci troviamo in tribunale con il signor Conte e la signora Lamorgese – ha proseguito il segretario leghista – Così vediamo se il criminale è solo Salvini o se la legge è uguale per tutti. Se sono criminale io, lo sono anche loro, se ho fatto il mio dovere io, lo hanno fatto anche loro. Con una piccola differenza – ha osservato ancora Salvini – che gli sbarchi sono quintuplicati”.