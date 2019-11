UNA partenza dietro l’altra, almeno 800 persone messe in mare contemporaneamente dai trafficanti, le tre navi umanitarie presenti che soccorrono a ripetizione, nuovi sbarchi autonomi e richieste di aiuto nella notte. Gli ultimi sbarcati, 37, sono sbarcati a Cala Palme, direttamente nel porto di Lampedusa, in piena notte. Soccorsi sono stati portati nell’hot spot dove ci sono già un centinaio di persone approdati ieri.



In 367 sono a bordo delle tre navi Ong che pattugliano le zone Sar maltese: la Ocean Viking con 215 migranti (presi a bordo in tre diversi salvataggi), 73 sulla Open Arms e 79 sulla nuova arrivata Aita Mari della omonima Ong spagnola. Tutte hanno chiesto porto sicuro, tutte hanno rifiutato l’approdo di Tripoli indicato dalla guardia costiera libica e tutte attendono ora risposta da Italia e Malta. Ma continuano a giungere nuove segnalazioni e richieste di aiuto: l’ultima intorno a mezzanotte, una barca con 79 persone con difficoltà di galleggiamento che ha chiamato il centralino Alarm Phone che ha a sua volta girato la richiesta alle autorità e a tutte le navi nella zona Sar maltese. Da ore la Aita Mari sta cercando di individuare anche questa barca.

Almeno cinque i gommoni intercettatI e riportati indietro dai libici mentre anche la guardia costiera di Tunisi ha soccorso altre sue imbarcazioni partite da Sfax. E le agenzie delle Nazioni unite in una zona lanciano l’allarme per il boom di partenze: “Questo apparente picco nelle partenze dalla Libia – dice l’Oim – arriva in un momento in cui Tripoli e le aree circostanti stanno assistendo ad alcuni dei bombardamenti più pesanti da quando il conflitto è scoppiato ad aprile”. E infatti molti dei migranti soccorsi presentano vistose ferite d’arma da fuoco.