“E’ censurabile sotto vari profili” il provvedimento del tribunale del Riesame di Catania con il quale i giudici hanno annullato, nei giorni scorsi, il decreto del gip che disponeva il sequestro di 200mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Gianino, l’agente marittimo indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Aquarius. Quattro mesi fa il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro aveva disposto il sequestro, mai eseguito perché la nave era già ferma a Marsiglia, della Aquarius, utilizzata da Medici senza frontiere e Sos Mediterranée per le missioni di soccorso nel Mediterraneo. Il procuratore accusava i rappresentanti delle organizzazioni non governative di traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Ecco perché la procura ha deciso di ricorrere in Cassazione per chiedere l’annullamento del provvedimento. Secondo i pm catanesi “gli argomenti” adottati dal tribunale del Riesame sarebbero “contraddittori e non condivisibili”.

“Un primo dato incontestato e riconosciuto dal tribunale è che l’attività di smaltimento illegale si è perfezionata attraverso numerose operazioni, protrattesi nel tempo – scrivono i pm Andrea Bonomo e Alfio Fragalà, che hanno firmato il ricorso – Tale protratto e continuativo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ha richiesto, secondo questo pm, la predisposizione di appositi mezzi e attività organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto”.

Secondo i magistrati “appare decisivo il ruolo di Gianino, il quale, nella qualità di agente marittimo di Msf-Ocb e Msf-Oca, attraverso la costituzione di una rete di sub-agenzie marittime tutte collegate all’agenzia Msa di Augusta di proprietà del medesimo Gianino e operanti in svariati porti italiani nei quali le motonavi Vos Prudence e Aquarius effettuavano gli sbarchi dei migranti, concordava con i rappresentanti delle Ong di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e no, prodotti a bordo delle predette navi, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani a una tariffa molto più vantaggiosa, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali”.

Per la procura di Catania, “come pacificamente emerso dalle indagini e confermato anche dallo stesso tribunale del Riesame, Gianino, pur consapevole della presenza a bordo di rifiuti a rischio infettivo e della necessità di sottoporli a un trattamento differenziato, concordava con i rappresentanti delle Ong tariffe vantaggiose, pari a 8 euro per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati, la cui applicazione derivava proprio dalla fraudolenta e abusiva classificazione dei rifiuti sanitari e non a rischio infettivo sotto la generica etichetta di “rifiuti speciali”, ciò che ne consentiva lo smaltimento unitamente agli altri rifiuti solidi prodotti a bordo delle navi”.

Applicando questo sistema di classificazione indebita e di conferimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, Gianino, secondo i magistrati “offriva alle Ong, gravate da stringenti esigenze di bilancio, tariffe competitive, tali da consentire alle stesse di realizzare consistenti risparmi di spesa, mentre il medesimo Gianino acquisiva una sorta di esclusiva di fatto nella gestione dei rapporti di agenzia marittima per conto di Msf-Ocb e Oca, nonché per conto di altre Ong (Save the Children, Open Arms), tanto da aumentare significativamente il proprio volume d’affari”.

Per i magistrati le considerazioni del tribunale sono, dunque, “errate e contraddittorie”. Se “l’avvenuta illecita miscelazione dei rifiuti – argomentano i pm – comportava l’obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti secondo le più stringenti e onerose regole dettate per i rifiuti sanitari pericolosi, ne consegue che l’illecito profitto è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto per smaltire tutti i rifiuti come solidi urbani (perché così falsamente dichiarati) e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto se fossero stati correttamente classificati come rifiuti sanitari pericolosi”. Ecco perché la procura chiede alla Cassazione di annullare l’ordinanza di dissequestro.