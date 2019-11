Ogni giorno giornali e Tv ci parlano di intolleranza, ostilità e razzismo nei confronti dei migranti, di chi appartiene ad un’etnia diversa. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, un’altra storia da raccontare, quella di tanti italiani che non hanno perso il senso di umanità, che hanno vinto paure e diffidenze e accolto, sostenuto e aiutato chi scappa da guerre e povertà o insegue il sogno di un mondo migliore. C’è tanta umanità nascosta, sommersa, che non fa rumore, che non fa notizia, ma che è viva e vegeta e più diffusa di quanto si possa immaginare. Un pezzo di Italia bella e che fa ben sperare. E per raccontare e documentare quest’altra storia, arriva ora “Prima gli ultimi”, “Le storie di chi non si è girato dall’altra parte” del giornalista Rino Canzoneri, edizioni Paoline, 240 pagine. Con un’introduzione di Papa Francesco e la prefazione del direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera. Un libro che riporta le esperienze vissute da chi si è messo in gioco e ha dato il suo contributo, per quello che ha potuto, ad uno dei più grandi drammi del nostro tempo, quello delle migrazioni.

