“Napoli sostiene le Ong impegnate a salvare vite umane nel mar Mediterraneo e che coraggiosamente sono anche testimoni di giustizia per i crimini contro l’umanità commessi da governanti senza scrupoli”: lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Ieri pomeriggio – si legge ancora nel post – ho visitato l’imbarcazione “ammiraglia” della Ong Open Arms che abbiamo invitato a Napoli e si trova ormeggiata nel porto aperto di Napoli. Napoli non è né complice né indifferente. Benvenuto comandante, benvenuto all’equipaggio di donne e uomini di coraggio e dal volto umano”.

E’ approdato ieri nel porto il rimorchiatore della ong Open Arms, che restera’ attraccata allo scalo partenopeo per una serie di incontri con la cittadinanza e le associazioni del territorio in occasione della settimana mondiale del rifugiato. Le porte della nave saranno aperte a chi vorrà salire a bordo per conoscere la storia dell’Open Arms e l’attività della ong.