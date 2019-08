“Partita la missione 4/2019. Mare Jonio è di nuovo nel cuore del Mediterraneo! Il 22 agosto al tramonto Mare Jonio ha lasciato il porto di Licata per tornare nel Mediterraneo centrale a monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone in pericolo, a salvare vite”. Così Mediterranea Saving Humans sui social. “La nostra nave è stata sotto sequestro probatorio per più di due mesi dopo avere salvato 30 donne, uomini e bambini a maggio scorso. Restituita al suo equipaggio di mare e di terra, è tornata adesso dove bisogna essere, mentre continuano le notizie di terribili naufragi di persone in fuga dalle bombe della guerra e dalle torture dei campi di detenzione libici, e 350 sopravvissuti sono ancora a bordo della Ocean Viking in attesa di un porto sicuro”, dice.

