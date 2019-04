Un immigrato che da anni vive presso la ‘Missione Speranza e Carità’ di Biagio Conte rischia l’espulsione e il missionario laico che lo ospita ha annunciato uno sciopero della fame e ha lanciato un appello alle istituzioni. “Una grande ingiustizia si sta compiendo nei confronti di un carissimo fratello della Missione ‘Speranza e Carità’ di Palermo – spiegano dalla Missione di via Archirafi- Si chiama Paul, vive in Missione da oltre 10 anni e ha sempre vissuto con grande spirito di servizio, di generosità e di onestà. In Africa, nel suo paese di origine, era un idraulico e a Palermo ha donato il suo servizio a tutti i fratelli della Missione. Ha riparato impianti idraulici abbandonati all’incuria da decenni, ha aiutato tanti fratelli italiani e stranieri che dormivano per strada. Ha riparato i bagni della grande casa che è la Missione. Si è reso sempre amico di tutti. Adesso un provvedimento che non capiamo vorrebbe espellerlo dall’Italia”.

