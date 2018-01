L’sos era stato raccolto a Santo Stefano ma della barca con i migranti a bordo non era stata trovata traccia nel Canale di Sicilia. E’ riapparsa il giorno di San Silvestro, in 5 sono stati salvati. A soccorrerli è stata da una nave mercantile. Si tratta di tunisini, tutti in buone condizioni di salute. La richiesta di aiuto era stata intercettata dalla sala operativa della direzione marittima di Palermo.

Alle operazioni di ricerca coordinate dalla guardia costiera hanno partecipato aeromobili, elicotteri e mezzi navali della Guardia Costiera, nonché assetti navali e aerei Frontex. I naufraghi, dopo essere stati trasbordati dal mercantile su una motovedetta della guardia costiera, sono sbarcati ieri nel porto di Trapani.