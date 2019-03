La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulle minacce ricevute dal sindaco di Lampedusa Salvatore. Il Procuratore Luigi Patronaggio ipotizza anche l’aggravante dell’odio razziale. Da giorni, il primo cittadino di Lampedusa riceve lettere e messaggi di minacce e insulti per avere detto che il porto dell’isola “è aperto”. “Criminale, socio della mafia, portali a casa tua, comunista di merda”, sono solo alcuni degli insulti ricevuti in questi giorni, via cartolina. Il mittente è ovviamente anonimo. “Mi scrivono sia privatamente su Messenger di Facebook oppure mi inviano delle lettere. Ne ricevo a decine”, ha confidato ieri Martello all’AdnKronos. L’ultima cartolina arriva dall’isola di Burano, dove campeggiano le casette colorate e, ovviamente, non è firmata.

Fonte