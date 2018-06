“Apriamo i porti. Garantiamo il soccorso in mare” è il titolo della manifestazione organizzata per domani pomeriggio alle 18 a Milano come reazione al no all’attracco in Italia della nave Aquarius che ha a bordo 629 rifugiati salvati in mare. Ad organizzarla è Insieme senza muri, la realtà che lo scorso 20 maggio ha organizzato un grande corteo antirazzista a Milano, al quale parteciparono centomila persone secondo gli organizzatori, e quest’anno una serie di eventi dello stesso segno.

ARCHIVIO – A maggio 100mila in piazza per l’accoglienza

“Non possiamo rimanere indifferenti a quanto sta avvenendo nei nostri mari, non c’è ragione di stato che valga più della vita umana, apriamo i porti, salviamo le persone e poi discutiamo” sottolinea la Cgil in una nota con cui aderisce all’iniziativa a cui è arrivato fra gli altri il sostegno dell’assessore alle Politiche sociali di Milano Pierfrancesco Majorino.