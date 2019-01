“E’ semplicemente vergognoso quello che sta succedendo, riportare i migranti in Libia, significa ammassarli nei centri di detenzione, dove verranno torturati se non uccisi. Al Governo ci sono uomini senza cuore”. E’ l’amaro sfogo di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che negli ultimi anni ha salvato migliaia di vite umane di migranti arrivati sull’isola. Bartolo piange per la rabbia. “E’ terrificante – dice in una intervista all’Adnkronos – è vergognoso, non trovo altre parole per descrive tutto questo. E’ vergognoso che esultiamo che questa gente va incontro a morte sicura”. E sottolinea: “Dico anche un’altra cosa, Sciascia classificava le persone in: ‘Uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà’, io invece dico che ci sono due categorie di persone: l’uomo completo, che ragiona con la testa e con il cuore, e poi ci sono uomini a metà. Parlo di quelli che ragionano solo con la testa o solo con il cuore. Bene, per ora abbiamo al Governo quelli che non sanno dove sta messo il cuore. Sono uomini a metà e pure scadenti. Perché usano poco pure il cervello. Siamo di fronte a personaggi che non sanno cosa significhi fare parte dell’umanità”.

Fonte