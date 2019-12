DELLA rinegoziazione degli accordi bilaterali Italia-Libia non si sa più nulla. Tra le modifiche richieste dall’Italia il miglioramento delle condizioni nei centri di detenzione dove dovrebbe essere consentito libero accesso alle agenzie dell’Onu fino al loro svuotamento e alla creazione di centri di accoglienza gestiti direttamente dalle Nazioni Unite.

Questo nel libro dei sogni perchè la realtà è che la situazione nei centri di detenzione in Libia “era già cattiva ma adesso è diventata terribile”, con “una sovraffollamento, molti casi di tubercolosi, una inadeguata protezione e sicurezza, numerosi casi di abusi e violenza” oltre a diversi casi legati allo “sfruttamento sessuale”. E a dirlo sono proprio quelle agenzie dell’Onu la cui presenza in Libia è stata più volte sottolineata dal governo italiano come garanzia di rispetto dei diritti umani.

Ma Unhcr e Oim hanno più volte detto di non essere assolutamente in condizione di garantire dignitose condizioni di vita in Libia. E ieri a Bruxelles, Vincent Cochetel, Inviato speciale dell’Unhcr per il Mediterraneo Centrale, ha ribadito la richiesta di “chiusura totale dei centri”. “Una delle nostre attività oltre ad occuparci degli sfollati interni e dei rifugiati è condurre grazie ai nostri staff delle visite nei centri di detenzione per cercare di comprendere i bisogni primari di queste persone”, ha spiegato Cochetel.

Le cifre stimate indicano che ci sono più di 4.000 persone nei centri di detenzione ufficiali, quelli a cui l’Unhcr ha accesso, e si ritiene che 2.500 siano i rifugiati e i richiedenti asilo. L’inviato Onu ha poi spiegato che all’interno di queste strutture si trovano “due tipologie di persone: chi vuole lasciare la Libia imbarcandosi in modo irregolare e attraversare il Mediterraneo e chi invece paga per essere detenuto al suo interno”. Quest’ultima categoria, “un trend evidenziato negli ultimi 3-4 mesi” raggruppa le persone che “preferiscono essere detenute nella speranza di poter poi essere identificate dall’Unhcr e dunque redistribuite”, ha sottolineato Cochetel. Poi, ha aggiunto, ci “sono anche altre persone che preferiscono la detenzione in quanto si sentono più protette e sicure dentro questi centri”. Vivere fuori nei centri abitati potrebbe essere “più rischioso per la loro vita”.