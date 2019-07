Il Parlamento europeo vuole conoscere dalla voce di Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch che ha deciso di forzare il blocco al porto di Lampedusa per salvare i migranti, se ci sono state violazioni delle libertà civili. L’europarlamentare di FI, Fulvio Martusciello (che definisce la decisione profondamente sbagliata) riferisce che la Commissione Libertà civili e giustizia del Parlamento europeo avrebbe invitato Rackete per un’audizione all’Eurocamera.

Fonti parlamentari del Ppe spiegano che durante la riunione dei coordinatori dei gruppi in commissione che si è tenuta ieri, i rappresentanti del gruppo della Sinistra unitaria della Gue hanno avanzato la richiesta di audire la capitana della Sea Watch 3. A livello di coordinatori la richiesta sarebbe stata accolta, ma non ancora formalizzata dalla commissione, che dovrebbe prendere una decisione probabilmente l’ultima settimana di luglio dopo la seduta plenaria di Strasburgo. “La decisione della commissione Libe di invitare come speaker in parlamento europeo Carola Rackete è profondamente sbagliata – dice Martusciello – abbiamo chiesto che a quella stessa commissione possa partecipare anche un rappresentante della guardia di finanza e del Ministero dell’interno italiano per difendere l’onore del nostro paese. Spiace davvero che alcuni gruppi si prestino a queste iniziative che hanno come unico scopo quello di danneggiare l’immagine dell’Italia”.

Oggi intanto sarà depositata la denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere alla Procura di Roma contro il ministro degli Interni, Matteo Salvini, da parte della capitana della Sea Watch3, che chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del titolare del Viminale, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti “messaggi d’odio”. Un’ondata di violenza verbale che non si ferma: l’amministratore delegato della Siemens, Joe Kaeser, ha ricevuto minacce di morte con una mail proveniente da “adolf.hitler@nsdap.de”, chiaramente proveniente da ambienti di estrema destra. Kaeser aveva postato dei tweet durante la vicenda della Sea watch a sostegno della comandante Carola Rackete.

La procura della Repubblica ha aperto una indagine, senza rilasciare ulteriori informazioni sulla mail minatoria oltre al fatto che in essa il manager sarebbe stato identificato come “il prossimo Luebcke”, l’amministratore locale della Cdu assassinato a inizio giugno da un neonazista in Germania. L’indirizzo da cui è arrivata la mail minatoria è noto alle autorità di sicurezza tedesche: già a marzo era stato usato per inviare una minaccia a un politico. Il server di posta potrebbe trovarsi all’estero.

“Temiamo per l’incolumità della capitana – ammette il suo legale, l’avvocato Alessandro Gamberini in un’intervista a Radio Capital -. Se una persona viene indicata come un’assassina in libertà, come una delinquente, come un personaggio da mettere all’indice, poi non si sa quali sono le reazioni da parte di coloro che, seguendo queste indicazioni, possono adottare comportamenti gravi nei suoi confronti, anche aggressivi dell’incolumità fisica. Io ho questo timore. Lo scatenamento del discorso dell’odio poi non si controlla più.

A proposito del sequestro degli account social, Gamberini ricorda che “ci sono già delle sentenze: non è sequestrabile un quotidiano online con direttore responsabile, che gode delle garanzie dell’articolo 21, ma sono sequestrabili blog e pagine Facebook che fanno discorsi diffamatori, che costituiscono reato, quindi non è possibile lasciarle intatte a continuare un’attività che a quel punto è criminosa. Nessuno vuol sequestrare nulla a Salvini: si sequestra ciò che è usato in modo incontinente, aggressivo e quindi delittuoso. Nessuno – spiega ancora il penalista – vuole limitare la sua libertà di espressione politica, può fare anche critiche feroci, ma si vuole impedire che possa usare questi strumenti facendo dei reati. Lo si fa a lui come lo si farebbe a qualsiasi altro cittadino. O pensa di avere un privilegio, che lui possa delinquere e altri no?”.Chiunque istiga a delinquere in quel modo non ha il controllo poi del comportamento di coloro che vengono istigati”.







